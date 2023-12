A- A+

Oriente Médio Israel confirma morte de 150 militares em Gaza e Netanyahu fala em 'custo pesado' da guerra Últimas informações divulgadas pelas Forças Armadas falam em 14 mortos no centro de no sul do enclave palestino

Catorze soldados israelenses foram mortos em batalhas no centro e no sul da Faixa de Gaza nas últimas 48 horas, anunciaram os militares israelenses neste domingo, um pesado número de vítimas para um país que há muito tempo é avesso a baixas de guerra.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu referiu às mortes neste domingo, no início da sua reunião semanal de Gabinete, dizendo que foi “uma manhã difícil, depois de um dia muito difícil de combates”.

— A guerra está cobrando de nós um custo muito pesado — disse ele. — No entanto, não temos escolha senão continuar a lutar.

Mais de 300 soldados foram mortos durante o ataque terrorista liderado pelo Hamas, em 7 de outubro, e mais de 150 militares foram mortos em Gaza desde que Israel iniciou a sua ofensiva terrestre em resposta ao ataque. Ao todo, os militares identificaram 486 soldados mortos até agora desde o início das hostilidades.

Em um país onde a maioria dos jovens judeus de 18 anos são convocados para o serviço militar obrigatório e as pessoas muitas vezes se voluntariam nas reservas até à meia-idade, muitas famílias têm uma ligação íntima com as Forças Armadas. Em comparação, 67 soldados israelenses foram mortos durante uma guerra de 50 dias em Gaza em 2014, quando Israel realizou uma invasão terrestre limitada nas margens do enclave.

Mas dada a complexidade do ambiente de combate em Gaza, os analistas militares sugeriram que a taxa de baixas de soldados até agora é relativamente baixa.

As tropas se concentraram no norte de Gaza e estão operando em partes do centro e do sul para tentar eliminar as forças do Hamas no enclave. Muitas batalhas têm lugar em zonas urbanas densamente povoadas, e a extensa rede de túneis representa um desafio particular.

Em um briefing televisionado, na noite de sábado, o contra-almirante Daniel Hagari, o principal porta-voz militar, explicou a necessidade de forças terrestres “entrar em novos redutos do Hamas”. Não foi possível “destruir completamente” a infraestrutura subterrânea do Hamas pelo ar, acrescentou.

