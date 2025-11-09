A- A+

ORIENTE MÉDIO Israel confirma que corpo recebido é de soldado morto em Gaza em 2014 Trata-se do 24º corpo de um refém entregue pelo Hamas dos 28 que se comprometeu a devolver como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Os restos mortais que o movimento islamista palestino Hamas entregou neste domingo (9) a Israel são de Hadar Goldin, um soldado que morreu em 2014 na Faixa de Gaza, anunciou o gabinete do primeiro-ministro israelense em um comunicado.

O caixão foi entregue pela Cruz Vermelha ao Exército israelense e ao Shin Bet, o serviço de segurança interna do país, antes de ser transferido para Israel.

Trata-se do 24º corpo de um refém entregue pelo Hamas dos 28 que se comprometeu a devolver como parte do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Israel recebeu, por meio da Cruz Vermelha, o caixão de um refém falecido que foi transferido para os agentes das IDF (Forças de Defesa de Israel) e do Shin Bet dentro da Faixa de Gaza", afirmou o gabinete do primeiro-ministro.

Pouco depois, informou que o Instituto de Medicina Legal Nacional havia finalizado o processo de identificação.

"Os representantes das Forças de Defesa de Israel informaram à família do soldado sequestrado e que caiu em combate, o tenente Hadar Goldin, que seu parente foi repatriado a Israel e que sua identificação foi confirmada", destaca o comunicado.

O braço armado do Hamas havia anunciado durante a manhã que entregaria o corpo do oficial israelense.

"As Brigadas Ezedin al Qasam entregarão o corpo do oficial Hadar Goldin, que foi encontrado ontem em um túnel na cidade de Rafah", escreveu o grupo armado em um comunicado publicado no Telegram.

O militar morreu em 1º de agosto de 2014 durante uma missão de reconhecimento com sua unidade em um túnel perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, durante uma guerra anterior no território palestino.

