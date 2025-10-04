S�b, 04 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado04/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
deportação

Israel confirma que deportou à Turquia outros 137 ativistas da flotilha para Gaza

A Marinha israelense começou na quarta-feira a interceptar os barcos que se aproximavam de Gaza e a deter os mais de 400 ativistas que viajavam neles

Reportar Erro
Israel confirma que deportou à Turquia outros 137 ativistas da flotilha para GazaIsrael confirma que deportou à Turquia outros 137 ativistas da flotilha para Gaza - Foto: Reprodução/Instagram @gazafreedomflotilla

Israel informou neste sábado(4) que deportou outros 137 ativistas que faziam parte da flotilha com destino a Gaza, após iniciar as expulsões na sexta-feira.

A flotilha Global Sumud (resiliência em árabe) partiu em setembro de Barcelona com ativistas como Greta Thunberg e personalidades políticas, com a intenção de levar ajuda a este território palestino que, segundo a ONU, enfrenta situação de fome.

No entanto, Israel impõe um bloqueio naval ao redor do território, onde há quase dois anos trava uma guerra com o movimento islamista palestino Hamas, que começou após o ataque de 7 de outubro.

Leia também

• Israel inicia deportações após interceptar último barco da flotilha para Gaza

• Pernambucano está entre os brasileiros detidos em flotilha interceptada por Israel; veja vídeo

• Flotilha para Gaza diz que seu último barco foi "interceptado" por Israel

A Marinha israelense começou na quarta-feira a interceptar os barcos que se aproximavam de Gaza e a deter os mais de 400 ativistas que viajavam neles, encerrando na sexta-feira o cerco à última embarcação.

O Ministério das Relações Exteriores israelense declarou que "outros 137 provocadores da flotilha Hamas-Sumud foram deportados hoje para a Turquia", em uma publicação no X.

Israel informou na sexta-feira que deportou quatro ativistas italianos, os primeiros entre os centenas de detidos nos navios.

As autoridades israelenses anunciaram após interceptar os barcos que os membros da flotilha - que incluía ativistas da Espanha, Brasil, México e Argentina, entre outras nacionalidades - seriam expulsos.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia informou neste sábado que 36 cidadãos turcos que faziam parte da flotilha Global Sumud retornariam ao país em um voo especial. O Ministério turco especificou que haverá cidadãos de terceiros países a bordo deste voo.

Segundo uma fonte diplomática turca, trata-se de cidadãos dos Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Argélia, Marrocos, Itália, Kuwait, Líbia, Malásia, Mauritânia, Suíça, Tunísia e Jordânia.

O chanceler da Itália, Antonio Tajani, informou no X que há 26 italianos neste grupo de pessoas expulsas de Israel em um voo charter.

A intercepção da flotilha desencadeou manifestações em várias capitais, de Brasília a Buenos Aires, Paris, Roma e Berlim.

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter