Israel confirma que "eliminou" número 2 de braço armado do Hamas

O Exército israelense confirmou nesta terça-feira (26) que matou Marwan Issa, o número 2 do braço armado do movimento islamista palestino Hamas, em um bombardeio na Faixa de Gaza.

Issa, que seria o quadro de maior escalão do Hamas morto por Israel desde o início da guerra, foi "eliminado em um bombardeio [...] há duas semanas", indicou o porta-voz do Exército, Daniel Hagari, confirmando uma informação já difundida pela Casa Branca na semana passada.

O dirigente islamista foi "um dos organizadores do massacre de 7 de outubro", cometido por milicianos no sul de Israel, e foi "eliminado em um bombardeio complexo e preciso efetuado pela aeronáutica, com base em informações do Exército e do Shin Beth", o serviço de inteligência interna de Israel, segundo Hagari.

O assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, havia dado essa informação em 18 de março.

Em 11 de março, o Exército israelense afirmou que Issa foi o alvo de um ataque aéreo contra um complexo subterrâneo no centro da Faixa de Gaza.

Issa era o colaborador adjunto de Mohamed Deif, líder do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezzedine al Qassam, indicou Hagari à época.

