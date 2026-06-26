Israel continuará no sul do Líbano até que o Hezbollah deponha as armas, diz Netanyahu
As Forças Armadas israelenses permitirão, no entanto, que o Exército libanês assuma o controle de "duas zonas-piloto"
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou nesta sexta-feira (26) que seu Exército permanecerá no sul do Líbano até que o Hezbollah deponha as armas, logo após o anúncio de um acordo-quadro entre Israel, Líbano e Estados Unidos.
"A questão mais importante, acima de tudo, é que Israel permaneça na zona de segurança no sul do Líbano. Trata-se de uma conquista importante e a manteremos até que o Hezbollah seja desarmado", declarou Netanyahu em um vídeo divulgado à imprensa israelense.
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As Forças Armadas israelenses permitirão, no entanto, que o Exército libanês assuma o controle de "duas zonas-piloto": uma ao sul do rio Litani e outra ao norte desse rio, localizado a cerca de trinta quilômetros da fronteira com Israel.