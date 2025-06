Israel convoca soldados da reserva após iniciar operação contra o Irã

Os militares de Israel começaram a mobilizar soldados da reserva após terem iniciado ofensiva contra o Irã, de acordo com publicação das Forças Armadas israelenses (IDF, na sigla em inglês) feita nesta sexta-feira (13).

"Como parte das avaliações defensivas e ofensivas em todos os setores, e com o início da Operação 'Am Kalavi', as IDF começaram a recrutar soldados da reserva de várias unidades para vários setores de combate em todo o país", diz o comunicado.