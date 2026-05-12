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MUNDO

Israel cria tribunal que prevê pena de morte para envolvidos no ataque do Hamas

A medida foi aprovada por unanimidade por 93 votos a 0

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Ataque israelense a Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 15 de outubro de 2023Ataque israelense a Rafah, no sul da Faixa de Gaza, em 15 de outubro de 2023 - Foto: Aid Khatib/AFP

Parlamentares israelenses aprovaram na segunda-feira, 11, um projeto de lei que cria um tribunal especial com autoridade para condenar à morte palestinos que participaram do ataque liderado pelo Hamas em outubro de 2023. A ofensiva contra o território de Israel desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

A medida passou por 93 votos a 0, o que reflete o apoio generalizado à punição dos responsáveis pelo que foi o ataque mais mortal da história de Israel, com mais de 1,2 mil vítimas. Os 27 parlamentares restantes estavam ausentes ou se abstiveram de votar.

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Grupos de direitos humanos criticaram a medida, que facilitaria a imposição da pena de morte e eliminaria salvaguardas do direito a um julgamento justo. Os réus podem recorrer das sentenças, mas apenas em um tribunal de apelações especial, em vez de cortes regulares. Fonte: Associated Press.

 

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