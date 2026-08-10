Israel cria zona militar fechada em Taybeh, na Cisjordânia, para barrar colonos
Segundo o Ministério da Saúde palestino, sediado em Ramallah, ao menos 87 palestinos foram mortos por colonos israelenses ou soldados em 2026
O Exército de Israel informou nesta segunda-feira (10) que declarou como zona militar fechada a cidade de Taybeh, de maioria cristã, na Cisjordânia ocupada, com o objetivo de impedir a entrada de colonos israelenses e de outros não residentes.
A medida busca manter israelenses fora de Taybeh, cercada por assentamentos a leste e a oeste e alvo, segundo moradores, de incêndios criminosos, vandalismo e invasões de colonos em propriedades privadas e áreas da cidade. A ordem não se aplica a moradores palestinos nem a jornalistas, que, segundo o Exército, poderão entrar, a menos que soldados considerem que sua presença represente uma ameaça. A força militar afirmou que suas tropas deterão suspeitos e dispersarão aglomerações para manter a ordem
A decisão ocorre após meses em que Exército e polícia têm enfrentado dificuldades para manter a segurança em toda a Cisjordânia. Segundo o Ministério da Saúde palestino, sediado em Ramallah, ao menos 87 palestinos foram mortos por colonos israelenses ou soldados em 2026.
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Partes de Taybeh ficam na chamada "Área B", onde Israel mantém controle de segurança, mas moradores reclamam que Exército e polícia demoram a responder a ataques de colonos extremistas.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.