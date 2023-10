A- A+

Guerra no Oriente Médio Israel critica ONU pela resolução por trégua no conflito: "A maioria prefere apoiar terroristas" Embaixador Gilad Erdan chamou documento de "perigoso" e "ridículo"

O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, atacou países que foram favoráveis a resolução que pede cessar-fogo para apoio humanitário em Gaza, aprovada nesta sexta-feira na Assembleia Geral da ONU.

Logo após a votação, o representante criticou decisão de não condenar os ataques do grupo terrorista Hamas, com quem Israel vive confronto que se arrasta há 21 dias, e chamou o texto aprovado de "perigoso" e "ridículo".

O documento aprovado, porém, tem caráter recomendativo, o que significa que não há obrigatoriedade em seguir os pontos acordados.

— Hoje é um dia que vai ser lembrado como infame. As Nações Unidas não tem um pingo de legitimidade e relevância. Essa organização foi fundada no contexto do Holocausto para prevenir atrocidades. Ainda assim, o espetáculo que vimos prova, sem sombra de dúvidas, que a ONU se comprometeu, não em prevenir, mas assegurar essas atrocidades — critica Erdan.

Entre os principais pontos condenados pelo embaixador israelense na ONU, estão a ausência de críticas ao Hamas na resolução aprovada e a suposta destituição do direito de defesa de Israel na guerra, pelo cessar-fogo. O texto passou no colegiado por 120 votos favoráveis ante 14 contrários e 45 abstenções.

— Essa resolução ridícula tem a audácia de pedir uma trégua. O objetivo desse cessar-fogo é que Israel deve deixar de se defender para que o Hamas possa atacar com tudo — afirma o embaixador israelense. — Hoje, a maioria da comunidade internacional mostrou que prefere apoiar a defesa de terroristas nazistas, ao invés do direito de autodefesa de Israel.

A discussão, que definiu uma trégua para que ajuda humanitária possa entrar em Gaza, foi levada por países árabes à Assembleia Geral depois de uma série de impasses na votação de documentos apresentados no Conselho de Segurança, único órgão que apresenta proposta de caráter mandatório.

Veja também

Honduras Relatora da ONU denuncia assassinatos e ameaças aos defensores da DH em Honduras