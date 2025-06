Israel declara estado de emergência (ministro da Defesa)

Israel declarou, nesta sexta-feira (13, data local), o estado de emergência e emitiu um alerta para ações retaliatórias do Irã após efetuar um "ataque preventivo" contra a República Islâmica.

"Após o ataque preventivo do Estado de Israel contra o Irã, espera-se, no futuro imediato, um ataque com mísseis e drones contra o Estado de Israel e sua população civil", diz um comunicado do Ministério da Defesa israelense.

"Portanto, e de acordo com a sua autoridade sob a Lei de Defesa Civil, o Ministro da Defesa, Israel Katz, assinou agora uma ordem especial, segundo a qual será imposto um estado especial de emergência na frente doméstica em todo o Estado de Israel."