A- A+

Diplomacia Israel declara fronteira com o Egito 'zona militar fechada' para evitar contrabando de armas Israel e Egito compartilham quase 200 quilômetros de fronteira

Israel declarou sua fronteira com o Egito como "zona militar fechada" para impedir o contrabando de armas por meio de drones, anunciou nesta quinta-feira (6) o ministro da Defesa, Israel Katz.

"Dei instruções ao Exército israelense para declarar zona militar fechada a área adjacente à fronteira entre Israel e Egito e para modificar as regras de combate em consequência, com o objetivo de lutar contra a ameaça dos drones que colocam em perigo a segurança do país", afirmou Katz em um comunicado.

"O contrabando de armas por meio de drones faz parte da guerra em Gaza e tem como objetivo armar nossos inimigos. Devem ser tomadas todas as medidas possíveis para acabar com isso", acrescentou.

"Qualquer pessoa que entrar na zona proibida será considerada um alvo", completou.

Israel e Egito compartilham quase 200 quilômetros de fronteira.

O Exército israelense anunciou esta semana que frustrou duas tentativas de contrabando de armas por meio de drones na fronteira com o Egito.

Israel assumiu o controle do lado palestino da passagem fronteiriça de Rafah no início de maio de 2024, alegando que o local era utilizado para "fins terroristas" e para o contrabando de armas.

Após a tomada de controle, todo acesso à passagem fronteiriça foi suspenso, inclusive para os funcionários da ONU.

A passagem foi reaberta brevemente durante um cessar-fogo anterior entre Israel e Hamas, que entrou em vigor em 19 de janeiro de 2025.

Veja também