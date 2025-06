Israel declara Irã como principal frente de guerra e diz que Gaza passou a ser "posição secundária"

A- A+

Em uma mudança drástica na condução da guerra, as Forças Armadas de Israel anunciaram neste sábado que o Irã se tornou a principal frente de combate. Gaza, até então epicentro da ofensiva israelense, foi rebaixada a uma posição secundária. O novo foco de Israel no Irã aumenta o risco de um conflito regional de grandes proporções, com potencial envolvimento direto de potências ocidentais. A tensão segue em alta, com ofensivas e contra-ataques acontecendo em múltiplas frentes desde a madrugada de sexta-feira.

Nas últimas 24 horas, caças da Força Aérea de Israel realizaram cerca de 150 ataques em território iraniano, incluindo uma operação contra a instalação nuclear de Fordow. Foi a primeira vez que as forças israelenses admitiram ter mirado o local, um dos pontos mais sensíveis do programa nuclear iraniano. Apesar do bombardeio, o Exército israelense afirmou que a estrutura não sofreu danos que comprometessem sua integridade.





— O caminho para Teerã está aberto. Nossas forças podem agora operar livremente sobre o espaço aéreo iraniano — disse o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, tenente-general Eyal Zamir, após uma série de ataques que, segundo ele, neutralizaram sistemas de defesa aérea do Irã.

O Exército israelense também divulgou imagens dos bombardeios. A ofensiva, segundo as autoridades militares, continuará com foco em instalações nucleares, bases militares, lançadores de mísseis balísticos e alvos humanos considerados estratégicos, como cientistas nucleares e oficiais de alto escalão.

A agência de notícias Fars, ligada à Guarda Revolucionária iraniana, confirmou que Israel atacou quatro locais na província do Azerbaijão Oriental, no Noroeste do país. Testemunhas relataram fumaça próxima à cidade de Tabriz e explosões em Khorramabad e Kermanshah, no Oeste iraniano. Além dos ataques, veículos de comunicação locais informaram que cinco pessoas foram presas na cidade de Yazd, no Centro do país. Elas são acusadas de tirar fotos de áreas sensíveis e de colaborar com Israel.

Diante da ofensiva israelense, o governo iraniano fez um alerta direto aos Estados Unidos, ao Reino Unido e à França: se houver qualquer tentativa de interferir para impedir os ataques de Teerã contra Israel, disse, bases militares e navios ocidentais na região poderão ser alvo de retaliação.

