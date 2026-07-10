Sex, 10 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Oriente Médio

Israel defende prisão de diretor de hospital de Gaza e nega que esteja doente

Hussam Abu Safiya "está sendo legalmente detido por Israel com base em informações concretas", declarou a missão diplomática israelense em Genebra à rede X, que acusou Abu Safiya de ser um coronel do Hamas

Reportar Erro
O palestino Rabia Abu Naim (C) abraça um familiar após ser libertado de uma prisão israelense no posto de controle nos arredores de Ramallah, cidade da Cisjordânia ocupada por Israel, em 8 de julho de 2026O palestino Rabia Abu Naim (C) abraça um familiar após ser libertado de uma prisão israelense no posto de controle nos arredores de Ramallah, cidade da Cisjordânia ocupada por Israel, em 8 de julho de 2026 - Foto: Ilia Yefimovich / AFP

Israel afirmou, nesta sexta-feira (10), que a prisão do diretor de um hospital em Gaza, encerrada em custódia desde dezembro de 2024, é “legal” e negou que ele sofra de uma doença grave.

Hussam Abu Safiya "está sendo legalmente detido por Israel com base em informações concretas", declarou a missão diplomática israelense em Genebra à rede X, que acusou Abu Safiya de ser um coronel do Hamas.

“Em nenhum momento durante sua detenção ele apresentou sinais de uma doença com risco de morte”, afirmou a missão.

As declarações vêm após uma equipe de investigação da ONU e vários especialistas independentes em direitos humanos manifestaram preocupação esta semana sobre a situação do médico.

O pediatra Hussam Abu Safiya, diretor do Hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, ganhou notoriedade em 2024 quando denunciou publicamente as duras condições da instituição durante a intervenção israelense em Beit Lahia.

Leia também

• Netanyahu diz que guerra não acabou e Israel está preparado para qualquer cenário

• Durigan, sobre gasolina: governo tem prontidão para cumprir metas ante guerra

• EUA ataca Irã, que anuncia medidas de represália e denuncia "crime de guerra"

Em 27 de dezembro daquele ano, as forças israelenses invadiram o hospital, que se classificaram como um “centro terrorista” do Hamas, e prenderam quantidades de profissionais de saúde, incluindo Abu Safiya. Na época, era o único em funcionamento no norte da Faixa de Gaza.

Quatro especialistas independentes da ONU declararam na terça-feira que "a detenção arbitrária contínua do Dr. Abu Safiya, sem acusação ou julgamento, reflete o ataque sistemático de Israel contra profissionais de saúde palestinos".

A Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre os Territórios Palestinos Ocupados expressou na quarta-feira sua "grave preocupação com relatos específicos de que o Dr. Hussam Abu Safiya (...) foi submetido a abusos contínuos e graves" durante sua detenção.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter