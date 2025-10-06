Seg, 06 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
flotilha Global Sumud

Israel deporta outros 171 ativistas da flotilha para Gaza, entre eles Greta Thunberg

A flotilha de 45 embarcações tinha como objetivo romper o bloqueio israelense para entregar ajuda humanitária em Gaza, onde a ONU declarou estado de fome

Reportar Erro
Israel deporta outros 171 ativistas da flotilha para Gaza, entre eles Greta ThunbergIsrael deporta outros 171 ativistas da flotilha para Gaza, entre eles Greta Thunberg - Foto: Lluis Gene / AFP

Israel informou ter deportado, nesta segunda-feira (6), outros 171 ativistas detidos enquanto participavam de uma flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza, incluindo a ativista sueca Greta Thunberg, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.

Em uma publicação na rede social X, indicou que "mais 171 provocadores da flotilha Hamas-Sumud, incluindo Greta Thunberg, foram deportados hoje de Israel para a Grécia e a Eslováquia"

A Chancelaria acrescentou que os deportados eram cidadãos de vários países, incluindo Grécia, Itália, França e Estados Unidos.

A publicação no X foi acompanhada por fotos de Thunberg com duas mulheres caminhando pelo Aeroporto Ramon, no sul de Israel, com as roupas cinzas usadas nas prisões israelenses.

O Ministério disse à AFP que 138 ativistas da flotilha Global Sumud ainda permanecem sob custódia israelense.

Leia também

• Começam negociações no Egito para acabar com a guerra em Gaza

• Trump crê em acordo para libertar reféns em Gaza em alguns dias

• Papa Leão XIV celebra "avanços significativos" para a paz em Gaza

A flotilha de 45 embarcações tinha como objetivo romper o bloqueio israelense para entregar ajuda humanitária em Gaza, onde a ONU declarou estado de fome após dois anos de guerra.

Israel interceptou os primeiros barcos em águas internacionais na última quarta-feira. Um funcionário israelense disse na quinta-feira que um total de 400 pessoas haviam sido detidas na operação.

Ativistas internacionais deportados por Israel para a Turquia denunciaram no sábado terem sido vítimas de violência e "tratados como animais".

A Chancelaria de Israel negou as acusações e afirmou em sua última mensagem no X que "todos os direitos legais dos participantes deste espetáculo midiático foram e continuarão sendo completamente respeitados".

"As mentiras que estão difundindo são parte de sua campanha premeditada de notícias falsas", acrescentou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter