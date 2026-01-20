Israel derruba edifícios na sede da UNRWA em Jerusalém Oriental
A agência da ONU para refugiados palestinos denunciou prontamente o ataque como "sem precedentes"
Tratores israelenses começaram a demolir estruturas na sede da Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (UNRWA) em Jerusalém Oriental, observou um fotógrafo da AFP nesta terça-feira (20).
"A UNRWA-Hamas já havia cessado suas operações no local e não tinha mais pessoal da ONU nem realizava quaisquer atividades das Nações Unidas ali. O complexo não goza de qualquer tipo de imunidade, e sua confiscação pelas autoridades israelenses foi realizada de acordo com o direito israelense e internacional", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.
Israel acusou repetidamente a UNRWA de ser uma fachada para milicianos do Hamas e alega que alguns de seus funcionários participaram do ataque surpresa do movimento islamista palestino contra Israel em 7 de outubro de 2023.
A agência da ONU para refugiados palestinos denunciou prontamente o ataque como "sem precedentes", segundo Roland Friedrich, diretor da UNRWA para a Cisjordânia e Jerusalém Oriental.
A demolição "é uma grave violação do direito internacional e dos privilégios e imunidades das Nações Unidas", condenou ele.
"Assim como todos os Estados-membros da ONU, Israel deve proteger e respeitar a inviolabilidade das instalações da ONU", acrescentou Jonathan Fowler, porta-voz da agência.