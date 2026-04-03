Ataque derruba ponte no Líbano após advertência de Israel
Ação tem o objetivo de impedir o envio de reforços ao Hezbollah
Israel destruiu uma ponte no leste do Líbano nesta sexta-feira (3), reportaram veículos oficiais libaneses, depois que o exército israelense anunciou que atacaria duas pontes na região para impedir o envio de reforços ao Hezbollah.
“Aviões de combate atacaram a ponte que ligava Sohmor a Mashghara, o que provocou a destruição”, informou a Agência Nacional de Notícias.
O exército israelense tinha anunciado que, "a fim de impedir a transferência de reforços e equipamento militar... as FDI (Forças de Defesa de Israel) têm a intenção de atacar as pontes de Sohmor e Mashghara", e publicou um mapa no qual identifica as duas pontes colocadas a aproximadamente 100 metros de distância uma da outra.