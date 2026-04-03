Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda04/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Ataque derruba ponte no Líbano após advertência de Israel

Ação tem o objetivo de impedir o envio de reforços ao Hezbollah

Reportar Erro
Israel destruiu ponte no leste do Líbano - Foto: Reprodução/X (@VoxLiberdade)

Israel destruiu uma ponte no leste do Líbano nesta sexta-feira (3), reportaram veículos oficiais libaneses, depois que o exército israelense anunciou que atacaria duas pontes na região para impedir o envio de reforços ao Hezbollah.

“Aviões de combate atacaram a ponte que ligava Sohmor a Mashghara, o que provocou a destruição”, informou a Agência Nacional de Notícias.
 

Leia também

• Israel voltará a ocupar o sul do Líbano?

• Irã promete ataques 'devastadores' contra EUA e Israel após ameaças de Trump

• ONU condena esforços dos EUA e de Israel para 'restringir a liberdade de imprensa' na guerra

O exército israelense tinha anunciado que, "a fim de impedir a transferência de reforços e equipamento militar... as FDI (Forças de Defesa de Israel) têm a intenção de atacar as pontes de Sohmor e Mashghara", e publicou um mapa no qual identifica as duas pontes colocadas a aproximadamente 100 metros de distância uma da outra.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter