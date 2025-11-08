Israel devolve restos mortais de 15 palestinos

A- A+

Autoridades hospitalares em Gaza afirmam ter recebido, neste sábado, 8, os corpos de 15 palestinos devolvidos por Israel, conforme os termos do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. A restituição acontece após militantes palestinos terem devolvido o corpo de um refém israelense no dia anterior.

Como parte do acordo de cessar-fogo, Israel devolveu os restos mortais de 15 palestinos para cada refém israelense que retornou para casa. Os corpos chegaram ao Hospital Nasser, em Khan Younis

Até o momento, Israel entregou os corpos de 285 palestinos, segundo a Cruz Vermelha e o Ministério da Saúde de Gaza.

Sem acesso a kits de DNA, as autoridades de saúde da região têm enfrentado dificuldades para identificar os corpos. Apenas a identidade de 84 deles foi constatada.

O ataque liderado pelo Hamas em 2023 ao sul de Israel matou cerca de 1,2 mil pessoas e deixou 251 reféns. A ampla ofensiva militar israelense matou mais de 68,8 mil palestinos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde local.

O órgão, que faz parte do governo administrado pelo Hamas e é composto por profissionais da área médica, mantém registros detalhados considerados geralmente confiáveis ??por especialistas independentes. /Com AP



