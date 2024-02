A- A+

guerra no oriente médio Israel divulga imagens de agentes pondo disfarces para operação que matou integrantes em hospital Operação no hospital Ibn Sina, em Jenin, provocou denúncias de violação de direitos internacionais

A Agência de Segurança de Israel publicou, nesta sexta-feira (2), imagens de bastidor da preparação dos agentes que atuaram na operação que matou três terroristas palestinos no hospital Ibn Sina, em Jenin, no norte da Cisjordânia. A operação, cercada de polêmica por buscar alvos dentro de uma instalação hospitalar, foi denunciada por autoridades palestinas como um crime de guerra.

A polícia de fronteira de Israel confirmou que três palestinos foram mortos na operação realizada por integrantes da unidade à paisana, sob disfarce. Imagens do circuito interno do hospital mostram cerca de 10 militares disfarçados, incluindo três com roupas femininas e dois vestidos como parte da equipe médica, vasculhando um corredor hospitalar empunhando fuzis.

O grupo terrorista Hamas, que controla a Faixa de Gaza, confirmou que um dos três mortos no hospital Ibn Sina era um membro que atuava na Cisjordânia. A Jihad Islâmica afirmou que os outros dois eram seus integrantes e que um deles recebia tratamento médico no hospital.

Na terça-feira, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, compartilhou o vídeo da operação e parabenizou as forças que realizaram a operação: "Que todos os nossos inimigos saibam que nossas forças atuarão em todos os lugares e por todos os meios para proteger nossos cidadãos e o Estado de Israel".

Em comunicado, o Exército israelense identificou os homens mortos como Mohammed Jalamneh, Mohammed Ghazawi e seu irmão Basel Ghazawi. Alegou que Jalamneh planejava realizar um "ataque inspirado pelo massacre de 7 de outubro" e que os outros "dois terroristas que estavam escondidos com ele no hospital foram neutralizados". Também afirmou que ele era conhecido por distribuir armas e munições para ataques a tiros.

Veja também

AMÉRICA CENTRAL Bukele, o presidente que mudou El Salvador