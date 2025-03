Israel diz efetuar 'amplos ataques' na Faixa de Gaza

A- A+

As Forças Armadas de Israel anunciaram na manhã desta terça-feira (18, data local) que estavam realizando "amplos ataques" contra o Hamas na Faixa de Gaza, no momento em que as negociações para um cessar-fogo no território palestino estão paralisadas.

O Exército israelense anunciou no Telegram que estava "efetuando amplos ataques contra alvos terroristas pertencentes à organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza", e que daria mais detalhes posteriormente.

Por sua vez, a agência de Defesa Civil de Gaza assinalou que os ataques israelenses mataram pelo menos 20 pessoas, entre elas cinco crianças, e deixaram dezenas de feridos, que foram levados para um hospital.

"O saldo de mortos chega a mais de 20 mártires e cerca de 70 feridos, como resultado de uma série de ataques israelenses em partes da Faixa de Gaza", informou à AFP o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

Veja também