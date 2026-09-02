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Guerra Israel diz estar preparado para responder Irã "com grande força" A guerra no Oriente Médio começou em fevereiro, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã

Israel afirmou nesta quarta-feira (2) que está preparado para responder "com grande força" a uma eventual agressão do Irã, em meio à retomada dos ataques entre os Estados Unidos e a República Islâmica.

A guerra no Oriente Médio começou em fevereiro, quando Israel e os Estados Unidos atacaram o Irã. Após um cessar-fogo assinado por Washington e Teerã em abril, as forças israelenses se mantiveram afastadas no plano militar, mesmo após a violação do acordo.

"Estão atacando toda a região, menos nós", observou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em conferência organizada pelo site de notícias Ynet e pelo jornal Yedioth Ahronoth. "Existe a possibilidade de que nos ataquem. Estamos preparados para isso no plano defensivo."

O Irã lançou uma série de ataques noturnos retaliatórios contra instalações americanas em todo o Oriente Médio, após um bombardeio dos Estados Unidos na noite de ontem.

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