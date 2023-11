Israel diz que 50.000 civis fugiram do norte de Gaza nesta quarta-feira (8)

A- A+

O Exército israelense informou que cerca de 50.000 habitantes do norte da Faixa de Gaza, palco de combates violentos com os milicianos do Hamas, fugiram, nesta quarta-feira (8), para o sul do território palestino.

“Hoje, vimos 50.000 habitantes de Gaza saírem do norte para o sul”, afirmou o porta-voz militar, Daniel Hagari. “Partem porque entenderam que o Hamas perdeu o controle do norte e que o sul é mais seguro”, acrescentou.

Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz informou que não há "uma zona protegida, onde há medicamentos, água e comida". O corredor para se deslocar até essa parte do território voltará a ser aberto na quinta-feira, detalhado.

Israel prometeu “aniquilar o Hamas” na represália ao ataque mortal em seu território, em 7 de outubro, no qual os combatentes islâmicos mataram cerca de 1.400 pessoas, em sua maioria civis, segundo um balanço de Israel.

O Exército israelense bombardeia incessantemente desde então a Faixa, um território de 362 km2 e com cerca de 2,4 milhões de habitantes.

Do lado palestino, ao menos 10.569 pessoas, a maioria civis, entre as quais mais de 4.000 crianças, morreram nos bombardeios israelenses, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

