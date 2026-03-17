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guerra no irã Israel diz que Ali Larijani, alto funcionário de segurança do Irã, foi morto em ataque De acordo com as informações, Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij, composta por voluntários da Guarda Revolucionária iraniana, também foi morto

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta terça-feira (17) que o exército israelense matou o alto funcionário de segurança iraniano Ali Larijani em um ataque noturno. De acordo com as informações, Gholam Reza Soleimani, chefe da força Basij, composta por voluntários da Guarda Revolucionária iraniana, também foi morto.

As mortes despojam novamente os principais líderes da teocracia iraniana, após o ataque de 28 de fevereiro que matou o então líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 86 anos.





Paralelamente, o exército israelense também disse que havia iniciado uma "onda de ataques em larga escala" na capital do Irã e estava intensificando os ataques contra militantes do grupo xiita libanês Hezbollah, apoiados pelo Irã no Líbano. Israel também relatou dois salvos de mísseis antes do amanhecer do Irã em Tel-Aviv e outros locais, e disse que o Hezbollah alvejou o norte do país. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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