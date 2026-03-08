Dom, 08 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo07/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA

Israel diz que atacou QG da 'força espacial' da Guarda Revolucionária do Irã

Exército israelense informou que "desmantelou" o quartel-general em comunicado militar

Reportar Erro
Teerã é bombardeada há dias pelo Exército IsraelenseTeerã é bombardeada há dias pelo Exército Israelense - Foto: Atta Kenare/AFP

O Exército israelense afirmou neste domingo (8) que atacou o quartel-general da "força espacial" da Guarda Revolucionária do Irã, em Teerã.

Leia também

• Liga Árabe chama ataques do Irã aos países vizinhos de 'irresponsáveis'

• Irã designa novo líder supremo, mas não revela o nome do sucessor de Ali Khamenei

• Trump responsabiliza Irã por ataque a escola em Minab

"Como parte dos ataques, as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram e desmantelaram o quartel-general da força espacial da Guarda Revolucionária do Irã", afirma um comunicado militar.

"O quartel-general servia como centro de recepção, transmissão e pesquisa da Agência Espacial Iraniana", acrescenta a nota.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter