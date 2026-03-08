A- A+

GUERRA Israel diz que atacou QG da 'força espacial' da Guarda Revolucionária do Irã Exército israelense informou que "desmantelou" o quartel-general em comunicado militar

O Exército israelense afirmou neste domingo (8) que atacou o quartel-general da "força espacial" da Guarda Revolucionária do Irã, em Teerã.

"Como parte dos ataques, as Forças de Defesa de Israel (FDI) atacaram e desmantelaram o quartel-general da força espacial da Guarda Revolucionária do Irã", afirma um comunicado militar.

"O quartel-general servia como centro de recepção, transmissão e pesquisa da Agência Espacial Iraniana", acrescenta a nota.

