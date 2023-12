A- A+

CONFLITO NA PALESTINA Israel diz que encontrou no terreno de um hospital em Gaza carro de refém morto O dono do veículo é um dos três reféns que o exército israelense informou ter assassinado "por engano" durante suas operações no território palestino

O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira (25) que encontrou, no terreno de um hospital em Gaza, o veículo de um refém sequestrado pelo Hamas em 7 de outubro e morto “por engano” pelas tropas israelenses.

Um comunicado das forças armadas indica que as tropas encontraram dois veículos na área do hospital da Indonésia, em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza. O hospital está fora de serviço desde que soldados israelenses invadiram em 24 de novembro.

“Dentro do terreno do hospital, encontramos um caminhonete Toyota branca semelhantemente usado pelos terroristas do Hamas no massacre de 7 de outubro, bem como armas adicionais”, disse o Exército. Também afirmou ter encontrado um "carro Toyota Corolla com placa israelense, pertencente à família do falecido Samer Talalka".



"A descoberta do veículo vincula diretamente o hospital aos eventos brutais de 7 de outubro", inspirou. Esta informação não pôde ser confirmada de forma independente. Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, o Exército israelense acusa o Hamas de usar hospitais como “centros de comando” de suas operações.

Samer Talalka é um dos três reféns que o exército israelense informou ter assassinado "por engano" durante suas operações no território palestino.

Cerca de 250 pessoas foram sequestradas no ataque de 7 de outubro em Israel, no qual os combatentes islâmicos mataram por volta de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades de Israel. Ainda há 129 referências em Gaza, de acordo com a mesma fonte.

Em resposta ao ataque, Israel prometeu “aniquilar” o Hamas e lançou uma experiência que já deixou mais de 20.000 mortos, na sua maioria civis, no território palestino, segundo o último balanço do grupo islâmico, que governa Gaza desde 2007.

