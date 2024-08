A- A+

guerra Israel diz que está "no maior nível de preparo" para ataque e Egito cancela voos para o Irã Tenente-General do exército israelense disse que o novo cargo de Yahya Sinwar não o protegerá de ataques israelenses

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) anunciaram nesta quarta-feira, 7, que estão no seu "maior nível de preparo" para um possível conflito. "Saberemos como fazer um ataque rápido em qualquer lugar", disse o Chefe do Estado-Maior do exército israelense, Tenente-General Herzi Halevi.

Segundo comunicado do IDF, o preparo é tanto para defesa quanto para ataque. Halevi disse também que o novo cargo de Yahya Sinwar - como chefe do bureau político do Hamas - não o protegerá de ataques israelenses, que ainda buscam capturá-lo pelo atentado do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"A mudança em seu título não só não nos impede de persegui-lo, como nos motiva, e faremos um esforço maior para encontrá-lo e atacá-lo", disse.

Enquanto a tensão na região cresce e aumentam as expectativas por um ataque israelense contra o Hezbollah e uma investida do grupo militar contra israelenses, o Egito emitiu um alerta hoje para que aviões e voos egípcios não sobrevoem a região do Irã entre hoje e esta quinta, 8.

