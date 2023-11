A- A+

guerra no oriente médio Israel diz que há 40 crianças e adolescentes entre os reféns; um deles tem 10 meses de idade Autoridades do Estado judeu afirmam que pelo menos 240 pessoas foram sequestradas e levadas para a Faixa de Gaza durante o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro

As Forças Armadas de Israel disseram nesta terça-feira (21) que 40 menores de idade estão sendo feitos reféns pelo Hamas, na Faixa de Gaza. Segundo as autoridades israelenses, pelo menos 240 pessoas — civis israelenses e com dupla nacionalidade, bem como soldados — foram sequestradas pelo grupo durante o ataque terrorista do dia 7 de outubro, que deixou 1.200 pessoas mortas.

Em uma publicação na rede social X (antigo Twitter), as forças israelenses divulgaram um vídeo, narrado pelo porta-voz Daniel Hagari, com compilados de imagens das crianças e dos adolescentes sequestrados. Entre eles, há um bebê de 10 meses, identificado como Kfir Bibas, de acordo com uma lista divulgada no fim do vídeo.

"Alguns perderam pais, irmãos, amigos — mas todos perderam a inocência. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para trazê-los para casa", escreveram as Forças Armadas.

O Hamas capturou pessoas em ao menos 10 kibutzim e no festival de música Supernova, edição Universo Parallelo, onde fez 38 reféns. Os reféns são, em sua maioria, israelenses, mas há também cidadãos de 28 países. Até o momento, apenas quatro reféns foram libertadas, todas mulheres: as primeiras foram Judith Raanan, de 59 anos, e Natalie Raanan, de 17, mãe e filha, respectivamente, seguidas por Nurit Yitzhak, de 80 anos, e Yocheved Levschitz, de 85. O Exército israelense também afirmou ter resgatado uma soldado detida em território palestino.

