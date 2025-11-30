A- A+

Israel diz que matou 40 combatentes palestinos em Tunes em Gaza Há 40 dias, as tropas concentram os seus esforços na zona leste de Rafah

O exército israelense afirmou, neste domingo (30), que matou mais de 40 combatentes palestinos durante uma semana em operações contra túneis perto de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, devastada por dois anos de guerra entre Israel e o Hamas.

Há 40 dias, as tropas concentram os seus esforços na zona leste de Rafah, “com o objetivo de desmantelar as redes de túneis estruturais que subsistem na região e eliminar os terroristas que se escondem ali”, indicou o exército israelense em um comunicado.

“Na última semana, mais de 40 terroristas foram eliminados na zona da rede de túneis” e “dezenas de entradas de túneis e locais de infraestrutura terrorista, tanto na superfície quanto nos blocos, foram desmantelados na região”, acrescentou.

Mais cedo, o exército israelense disse que matou quatro combatentes palestinos que saíram de Tunes em Rafah.

Várias fontes familiarizadas com o assunto indicaram na quinta-feira à AFP que havia negociações sobre o destino de ofertas de combatentes do movimento islâmico palestino Hamas, presos há várias semanas em túneis no setor de Gaza controlado pelo exército israelense.

Segundo um responsável do Hamas em Gaza, “entre 60 e 80 combatentes” estariam bloqueados no subsolo em Rafah.

A Faixa de Gaza, devastada pela campanha militar israelense, continua imersa em uma gravíssima crise humanitária.

