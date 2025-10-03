Mundo
Israel diz que se prepara para libertação dos reféns após resposta do Hamas
O comunicado foi dado pelo gabibete do primeiro-ministro israelense
O primeiro-ministro israelense informou que seus princípios coincidem com os princípios de Donald Trump - Foto: Andrew Harnik / Getty Images América do Norte / Getty Images via AFP
Israel anunciou neste sábado (4, data local) que está se preparando para uma rápida libertação dos reféns retidos pelo Hamas, após a resposta positiva desse movimento islamista palestino ao plano de paz para Gaza proposto por Donald Trump.
"À luz da resposta do Hamas, Israel está se preparando para a implementação imediata da primeira fase do plano de Trump para a libertação de todos os reféns", indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em comunicado.
"Seguiremos trabalhando em plena cooperação com o presidente e sua equipe para pôr fim à guerra segundo os princípios estabelecidos por Israel, que coincidem com a visão do presidente Trump", acrescenta o texto.