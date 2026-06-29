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Conflito Israel diz ter atacado centros de comando do Hezbollah em resposta a violações do cessar-fogo As Forças de Defesa de Israel também afirmam que soldados israelenses "atacaram e desmantelaram" um lançador que o Hezbollah vinha utilizando para direcionar ataques contra eles

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter atacado três centros de comando do Hezbollah nas áreas de Nabatieh e Mayfadoun, no sul do Líbano, no domingo, 28, em resposta a violações do acordo de cessar-fogo por parte do grupo xiita libanês. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 29, em mensagem no Telegram.

Na mensagem, as IDF afirmaram que soldados israelenses também "atacaram e desmantelaram" um lançador que o Hezbollah vinha utilizando para direcionar ataques contra eles.

"As IDF continuarão a atuar para eliminar qualquer ameaça aos seus soldados e não permitirão que a organização terrorista Hezbollah prejudique civis israelenses e militares", escreveram.

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