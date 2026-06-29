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Conflito

Israel diz ter atacado centros de comando do Hezbollah em resposta a violações do cessar-fogo

As Forças de Defesa de Israel também afirmam que soldados israelenses "atacaram e desmantelaram" um lançador que o Hezbollah vinha utilizando para direcionar ataques contra eles

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Israel diz ter atacado centros de comando do Hezbollah em resposta a violações do cessar-fogoIsrael diz ter atacado centros de comando do Hezbollah em resposta a violações do cessar-fogo - Foto: JACK GUEZ / AFP

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) disseram ter atacado três centros de comando do Hezbollah nas áreas de Nabatieh e Mayfadoun, no sul do Líbano, no domingo, 28, em resposta a violações do acordo de cessar-fogo por parte do grupo xiita libanês. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 29, em mensagem no Telegram.

Na mensagem, as IDF afirmaram que soldados israelenses também "atacaram e desmantelaram" um lançador que o Hezbollah vinha utilizando para direcionar ataques contra eles.

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"As IDF continuarão a atuar para eliminar qualquer ameaça aos seus soldados e não permitirão que a organização terrorista Hezbollah prejudique civis israelenses e militares", escreveram.

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