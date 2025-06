A- A+

CONFLITO Israel diz ter destruído quartel-general do Irã e que continuará a atingir "símbolos do poder" O ministro ainda prometeu continuidade nas ações israelenses

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou, nesta quarta-feira, 18, que os ataques contra o Irã continuarão a atingir alvos estratégicos no país. Segundo ele, "a Força Aérea destruiu agora o quartel-general da Segurança Interna do regime iraniano - o principal braço de repressão do ditador iraniano".

A instalação mencionada por Katz seria um dos centros operacionais do governo no país, subordinado diretamente às autoridades de segurança do regime dos aiatolás. O ministro ainda prometeu continuidade nas ações israelenses.

"Como prometido, continuaremos a atingir os símbolos do poder e a golpear o regime dos aiatolás em qualquer lugar", disse, reiterando a estratégia de Israel de expandir os ataques a alvos considerados críticos para a sustentação política e militar do Irã.

"O tornado continua atingindo Teerã", declarou Katz. Nos últimos dias, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não havia descartado o assassinato do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei.



Veja também