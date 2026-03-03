Israel e EUA atacam prédio onde se elege líder supremo do Irã; edifício foi evacuado

A- A+

Israel e Estados Unidos atingiram nesta terça-feira (3) prédios ligados à cúpula do poder iraniano, incluindo a Assembleia de Especialistas, órgão responsável por eleger o novo líder supremo após a morte, no sábado, 28, do aiatolá Ali Khamenei. Segundo a imprensa local iraniana, os ataques miraram edifícios em Teerã e na cidade santa de Qom.

A agência Tasnim afirmou que "os criminosos sionistas americanos atacaram o prédio da Assembleia de Especialistas em Qom". Já a agência estatal Fars informou que as instalações da Assembleia de Especialistas em Teerã (o antigo prédio da Assembleia Consultiva Islâmica) também foram alvo de ataques de caças dos exércitos dos EUA e de Israel.

De acordo com a Fars, apesar da intensidade dos bombardeios, os prédios haviam sido evacuados previamente e "felizmente, esse crime não resultou em perda de vidas". A agência Mehr também minimizou os danos e classificou o edifício atingido em Qom como "uma estrutura antiga e secundária", que já não era utilizada para reuniões da Assembleia.

Antes dos ataques, o serviço de inteligência israelense Mossad publicou mensagem em persa no perfil no X afirmando que "não importa quem seja escolhido hoje, seu destino já foi decretado", acrescentando que apenas o povo iraniano escolherá seu futuro líder.

Em paralelo, o Exército israelense anunciou uma nova onda de bombardeios contra "infraestruturas do regime terrorista iraniano" em Teerã.

O conflito, iniciado por ataques de Israel e dos EUA contra o Irã, entrou no quarto dia, com intensificação das ações também no Líbano.



