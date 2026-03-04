A- A+

Internacional Israel e EUA obtiveram 'triunfos históricos' na guerra, diz gabinete de Netanyahu A porta-voz de Netanyahu garantiu que os ataques que começaram em 28 de fevereiro eram necessários porque o Irã havia reativado seus planos para construir uma bomba nuclear em bunkers

Israel e os Estados Unidos obtiveram "triunfos históricos" em sua guerra contra o Irã, afirmou nesta quinta-feira (5, data local) o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A porta-voz de Netanyahu, Shosh Bedrosian, garantiu que os ataques que começaram em 28 de fevereiro eram necessários porque o Irã havia reativado seus planos para construir uma bomba nuclear em bunkers subterrâneos e havia indícios da intenção de Teerã de "atacar Israel e as forças dos Estados Unidos no Oriente Médio".

"Israel e os Estados Unidos conseguiram juntos triunfos históricos na proteção de nossos cidadãos e do mundo civilizado", afirmou a porta-voz.

Veja também