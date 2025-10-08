Qua, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta08/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Israel e Hamas concordaram com troca de prisioneiros por reféns e entrada de ajuda, dizem mediadores

As negociações foram realizadas no Egito

Reportar Erro
Uma criança palestina deslocada acena a bandeira nacional palestina enquanto está sobre os escombros de um prédio destruído no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de GazaUma criança palestina deslocada acena a bandeira nacional palestina enquanto está sobre os escombros de um prédio destruído no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza - Foto: Eyad Baba / AFP

Os mediadores nas negociações indiretas entre Israel e o Hamas, realizadas no Egito, anunciaram nesta quinta-feira (9, data local) na televisão egípcia que Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre a troca de reféns e prisioneiros, além da entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Leia também

• Família de um refém nepalês em Gaza diz manter a esperança após vídeo

• Israel intercepta nova flotilha para Gaza

• Hamas diz que "otimismo" prevalece nas negociações com Israel sobre Gaza

A Al Qahera News, vinculada à inteligência estatal do Egito, informou que o entendimento "foi alcançado nesta noite em todos os termos e mecanismos para implementar a primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter