Mundo
Israel e Hamas concordaram com troca de prisioneiros por reféns e entrada de ajuda, dizem mediadores
As negociações foram realizadas no Egito
Uma criança palestina deslocada acena a bandeira nacional palestina enquanto está sobre os escombros de um prédio destruído no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza - Foto: Eyad Baba / AFP
Os mediadores nas negociações indiretas entre Israel e o Hamas, realizadas no Egito, anunciaram nesta quinta-feira (9, data local) na televisão egípcia que Israel e o Hamas chegaram a um acordo sobre a troca de reféns e prisioneiros, além da entrada de ajuda humanitária em Gaza.
A Al Qahera News, vinculada à inteligência estatal do Egito, informou que o entendimento "foi alcançado nesta noite em todos os termos e mecanismos para implementar a primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza".