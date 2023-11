A- A+

MUNDO Israel e Hamas estendem trégua em Gaza por mais um dia O acordo, anunciado pelos dois lados do conflito, também foi confirmado pelo Catar

A trégua entre Israel e o Hamas continuará, anunciaram ambos os lados nesta quinta-feira, pouco antes de expirar o prazo da trégua, embora os detalhes do acordo de extensão não sejam claros.

“À luz dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos reféns (...), a pausa operacional continuará”, disseram os militares israelitas sem especificar por quanto tempo. Por sua vez, o Hamas anunciou um acordo para “estender a trégua por um sétimo dia”, ou seja, por mais um dia.

A decisão foi confirmada pelo Catar, mediador deste acordo que estava prestes a expirar.





“Os lados palestino e israelense chegaram a um acordo para estender a trégua humanitária na Faixa de Gaza por mais um dia sob as mesmas condições prévias, que são um cessar-fogo e a entrada de ajuda humanitária”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed Al Ansari, em comunicado.

