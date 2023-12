Israel e Hamas retomam combates após uma semana de trégua

A- A+

A trégua temporária entre Israel e o movimento palestino Hamas expirou na manhã desta sexta-feira. O exército israelense anunciou que havia retomado as operações de combate, enquanto um jornalista da AFP observava ataques aéreos e de artilharia na cidade de Gaza.



“O Hamas violou a pausa operacional e, além disso, disparou contra o território israelita”, afirmou o exército israelense num comunicado, acrescentando que “retomou o combate contra a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza”.



De acordo com Israel, o seu sistema antimísseis interceptou um foguete disparado da Faixa de Gaza pouco tempo antes do término da trégua, às 7h locais (2h de Brasília) desta sexta.

“As IDF (Forças de Defesa de Israel) interceptaram com sucesso um lançamento da Faixa de Gaza”, disse o exército em sua conta no Telegram.





O governo do Hamas, por sua vez, diz que os ataques aéreos israelenses deixaram três mortos em Rafah.

A retomada do conflito iniciou após os dois lados libertarem mais uma leva de prisioneiros e reféns entre a noite de quinta e sexta.

