Guerra no Oriente Médio
Israel e Hezbollah acordam cessar-fogo no Líbano, diz funcionário dos EUA
Trégua, que entra em vigor imediatamente, foi negociada por mediadores americanos e cataris após conversas com os dois países
Israel e Hezbollah acordam cessar-fogo no Líbano, diz funcionário dos EUA - Foto: Mouhammad Al-Zanaty / AFP
Israel e o Hezbollah concordaram com um cessar-fogo, declarou nesta sexta-feira (19) um funcionário do governo dos Estados Unidos, depois que novos confrontos fatais no Líbano aumentaram a pressão por um acordo para tentar encerrar a guerra no Oriente Médio.
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A trégua, que entra em vigor imediatamente, foi negociada por mediadores americanos e cataris após conversas com Israel e Irã, afirmou o funcionário à AFP sob condição de anonimato.