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CONFLITO Israel e Irã rompem trégua após dois meses e voltam a trocar fogo As forças israelenses informaram que duas ondas de mísseis foram lançadas pelo Irã, em resposta à ofensiva de Israel contra alvos militares no centro e no oeste do território persa

Após dois meses de trégua, Israel e Irã voltaram a trocar fogo nesta segunda-feira, 8, o que ameaça arrastar novamente o Oriente Médio para um conflito de larga escala.

As forças israelenses informaram que duas ondas de mísseis foram lançadas pelo Irã, em resposta à ofensiva de Israel contra alvos militares no centro e no oeste do território persa. O regime iraniano decidiu ir ao ataque após Israel bombardear Beirute, na véspera.

Em contra-ataque, Israel lançou bombas contra Teerã, Isfahan, Karaj e Tabriz. O Irã fechou o espaço aéreo ao redor do Aeroporto Internacional Imã Khomeini, o principal terminal do país, em meio à retomada das hostilidades.

A Guarda Revolucionária do Irã disse que Israel usou mísseis balísticos lançados do ar, mas não forneceu detalhes sobre os alvos.

As agências de notícias iranianas semioficiais Fars e Mehr informaram que os bombardeios atingiram uma fábrica petroquímica na cidade de Mahshahr, na província de Khuzestan. As forças israelenses confirmaram ter atingido a unidade.

Sirenes de alerta soaram em várias partes de Israel após a detecção de um míssil lançado do Iêmen, lar dos rebeldes houthis, apoiados pelo Irã. O artefato, porém, não provocou danos.

Na Arábia Saudita, sirenes de alerta de mísseis soaram perto de uma base aérea que abriga forças dos Estados Unidos, na Província de Al Kharj. Logo depois, porém, o governo saudita declarou que não houve danos na região.

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