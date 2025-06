A- A+

GUERRA ISRAEL X IRÃ Israel e Irã trocam acusações de violações de guerra em sessão do Conselho de Segurança da ONU Israel não vai encerrar a operação até que a "ameaça nuclear" iraniana seja desmantelada, segundo enviado do país

Representantes de Israel e Irã na Organização das Nações Unidas (ONU) trocaram acusações de violações de guerra e indicaram que devem continuar o conflito em andamento, durante sessão do Conselho de Segurança nesta sexta-feira, 20.

O enviado iraniano à ONU, Amir Saeid, alegou que o país persa toma precauções para evitar a morte de civis. "A agressão de Israel viola a Carta da ONU, rompe o princípio básico de proibição de uso de força, viola nossa soberania e integridade territorial, viola a lei internacional de direitos humanos", disse.

Saeid acrescentou que o Irã exerce o direito "legítimo" de autodefesa. Segundo ele, a situação já difícil foi exacerbada por indícios de envolvimento dos EUA no conflito.

Em seguida, o enviado de Israel à ONU, Danny Danon, defendeu as ações do país e acusou o Irã de mirar civis em sua ofensiva, inclusive com um ataque a um hospital na quinta-feira.

Segundo ele, Israel não vai encerrar a operação até que a "ameaça nuclear" iraniana seja desmantelada.



