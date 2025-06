A- A+

Israel e Irã trocam acusações sobre violação do cessar-fogo anunciado por Trump

O destino do cessar-fogo anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que entrou em vigor na manhã de terça-feira, está incerto após Israel e Irã trocarem acusações sobre violações da trégua. Ao menos quatro pessoas morreram em um bombardeio contra o sul do Estado judeu, enquanto autoridades do regime iraniano afirmaram que três ondas de ataque foram realizadas contra o país.

O Exército de Israel prometeu retaliação ao ataque em Beersheba, cidade localizada ao sul do país, em que um edifício residencial foi atingido. O bombardeio ocorreu apenas algumas horas depois do governo israelense se unir ao Irã na trégua, alimentando esperanças cautelosas de um fim para o conflito após 12 dias de uma guerra sem precedentes entre os adversários.





O Estado-Maior das Forças Armadas do Irã negou ter disparado mísseis contra Israel após o cessar-fogo, segundo publicação da agência de notícias Tasnim, intimamente ligada ao governo iraniano. Pouco depois, a TV estatal iraniana transmitiu a mensagem de um porta-voz das Forças Armadas do país, acusando Israel de ter disparado três barragens de mísseis contra o país.

— O regime sionista realizou três ondas de ataques em locais do território iraniano até 9h00 de hoje (2h30 de Brasília) — disse o porta-voz, sem revelar mais detalhes.

