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Guerra Israel e Líbano concordam em "implementar cessar-fogo" As partes também concordaram em participar de uma nova rodada de negociações na semana de 22 de junho com o objetivo de alcançar um "acordo global", acrescenta o comunicado

Israel e o Líbano concordaram nesta quarta-feira (3) em "implementar um cessar-fogo" e criar "zonas-piloto" que ficarão sob o controle do Exército libanês, segundo uma declaração conjunta divulgada ao término de dois dias de negociações em Washington.

"Israel e o Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo", que estará condicionado à "cessação total dos disparos do Hezbollah e à retirada de todos os membros do Hezbollah da área ao sul do rio Litani", afirma a declaração assinada pelas três partes envolvidas nas negociações.

As partes também concordaram em participar de uma nova rodada de negociações na semana de 22 de junho com o objetivo de alcançar um "acordo global", acrescenta o comunicado.

"Todos os países reafirmaram que o futuro das relações entre Israel e o Líbano deve ser decidido por ambos os governos soberanos. Rejeitaram qualquer tentativa, por parte de um Estado ou de um ator não estatal, de tomar o futuro do Líbano como refém", uma referência implícita ao Irã, que é acusado de apoiar o grupo Hezbollah.

O presidente americano, Donald Trump, havia insistido antes em "separar" as negociações sobre o Líbano daquelas relativas ao Irã, enquanto Teerã considera que se trata de um mesmo tema.

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