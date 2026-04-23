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Guerra no Oriente Médio Israel e Líbano devem retomar nesta quinta negociações diretas nos EUA para ampliar cessar-fogo Presidente libanês, Joseph Aoun, afirmou que continuam os preparativos para negociações mais amplas entre os dois países

Líbano e Israel devem iniciar nesta quinta-feira, 23, em Washington, uma segunda rodada de negociações diretas para discutir a possibilidade de prorrogar a trégua entre Israel e o grupo militante Hezbollah, além de planos para futuras negociações entre os dois vizinhos, que têm um longo histórico de relações hostis.

O encontro entre a embaixadora do Líbano nos EUA, Nada Hamadeh Moawad, e seu homólogo israelense, Yechiel Leiter, será o segundo entre os dois diplomatas, dias após realizarem as primeiras conversas diretas desse tipo entre os dois países em três décadas.

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, disse na quarta (22) que os contatos seguem em andamento para estender o cessar-fogo de 10 dias entre Israel e o Hezbollah, que entrou em vigor na sexta-feira (17).

Segundo Aoun, Hamadeh apresentará na reunião uma proposta de prorrogação da trégua e pedirá o fim das demolições de casas realizadas por Israel em vilarejos e cidades ocupados pelo país após o início da mais recente guerra, em 2 de março. As declarações foram divulgadas pelo gabinete do presidente.

Aoun afirmou que continuam os preparativos para negociações mais amplas entre Líbano e Israel. O objetivo das futuras conversas é interromper "completamente" os ataques israelenses, garantir a retirada de tropas israelenses do Líbano, obter a libertação de prisioneiros libaneses detidos em Israel, viabilizar o deslocamento de tropas libanesas ao longo da fronteira e iniciar o processo de reconstrução. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



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