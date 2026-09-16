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internacional Israel e Marrocos concordam em abrir embaixadas reciprocamente Os dois países estabeleceram relações em 2020 como parte dos Acordos de Abraão, liderados pelos Estados Unidos, por meio dos quais vários Estados árabes normalizaram suas relações com Israel

Israel e Marrocos concordaram em abrir embaixadas em seus respectivos países após uma reunião de seus ministros das Relações Exteriores com o embaixador dos Estados Unidos na ONU nesta quarta-feira (16), em Nova York.

Os dois países estabeleceram relações em 2020 como parte dos Acordos de Abraão, liderados pelos Estados Unidos, por meio dos quais vários Estados árabes normalizaram suas relações com Israel.

Na reunião, Israel e Marrocos reafirmaram seu compromisso com "a melhoria das relações diplomáticas entre os dois países, elevando suas respectivas missões diplomáticas ao nível de embaixadas e nomeando embaixadores", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores israelense.

Um comunicado conjunto divulgado pela missão americana na ONU em nome dos três países afirma que o "estabelecimento de relações diplomáticas plenas, amistosas e pacíficas entre Marrocos e Israel é de interesse comum dos dois países e promoverá a causa da paz".

O texto não detalha um cronograma para a abertura das embaixadas. Em junho de 2022, Israel fez um anúncio semelhante durante uma visita ao Marrocos do então ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid.

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