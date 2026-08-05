Israel e países do Golfo avaliam rotas alternativas aos estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb
O tráfego marítimo nos dois pontos continua prejudicado por ações do Irã
Israel e vários países do Golfo Pérsico vêm mantendo conversas para viabilizar rotas alternativas de exportação de petróleo e gás que contornem os estreitos de Ormuz e de Bab el-Mandeb, segundo a mídia israelense.
O tráfego marítimo nos dois pontos continua prejudicado por ações do Irã e, no caso do Iêmen, pelos houthis, em meio à guerra dos Estados Unidos contra o país persa.
Israel realizou nesta quarta-feira, 5, conversas com o Líbano, sob mediação dos Estados Unidos, mas, segundo um repórter da Axios, as tratativas foram encerradas antes do previsto devido a "acontecimentos no terreno".
O Ministério da Saúde libanês informou que um ataque aéreo israelense no sul do país matou uma pessoa e deixou outras 11 feridas nesta quarta-feira.
Enquanto isso, Arábia Saudita, Paquistão, Egito e Turquia se reuniram hoje pela quinta vez desde o início do conflito para discutir a crise de segurança que enfrenta a região, de acordo com a agência iraniana IRIB.
A reportagem também cita que o encontro tratou da retomada das vias navegáveis da região e o apoio aos esforços diplomáticos de Paquistão e Catar.