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ORIENTE MÉDIO

Israel e países do Golfo avaliam rotas alternativas aos estreitos de Ormuz e Bab el-Mandeb

O tráfego marítimo nos dois pontos continua prejudicado por ações do Irã

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Encontro tratou da retomada das vias navegáveis da regiãoEncontro tratou da retomada das vias navegáveis da região - Foto: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP

Israel e vários países do Golfo Pérsico vêm mantendo conversas para viabilizar rotas alternativas de exportação de petróleo e gás que contornem os estreitos de Ormuz e de Bab el-Mandeb, segundo a mídia israelense.

O tráfego marítimo nos dois pontos continua prejudicado por ações do Irã e, no caso do Iêmen, pelos houthis, em meio à guerra dos Estados Unidos contra o país persa.

Israel realizou nesta quarta-feira, 5, conversas com o Líbano, sob mediação dos Estados Unidos, mas, segundo um repórter da Axios, as tratativas foram encerradas antes do previsto devido a "acontecimentos no terreno".

O Ministério da Saúde libanês informou que um ataque aéreo israelense no sul do país matou uma pessoa e deixou outras 11 feridas nesta quarta-feira.

Enquanto isso, Arábia Saudita, Paquistão, Egito e Turquia se reuniram hoje pela quinta vez desde o início do conflito para discutir a crise de segurança que enfrenta a região, de acordo com a agência iraniana IRIB.

A reportagem também cita que o encontro tratou da retomada das vias navegáveis da região e o apoio aos esforços diplomáticos de Paquistão e Catar.

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