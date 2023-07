A- A+

ATAQUES Israel encerra operação militar na Cisjordânia que deixou 12 mortos Incursão foi a primeira com ataques aéreos em 20 anos, sinal do aumento das tensões na região; um ataque palestino em Tel Aviv deixou oito feridos

Após dois dias de ataques aéreos, blindados e mais de mil soldados em solo, Israel anunciou nesta quarta-feira(5) o fim da maior incursão militar em 20 anos no território ocupado da Cisjordânia. A ofensiva focada no campo de refugiados de Jenin deixou 12 palestinos mortos — menos da metade deles tinha elo aparente com o movimento armado — acirrando as tensões em uma área onde a escalada de violência há meses gera preocupações.

O principal porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse à rádio Khan News, emissora pública do país, que todos os soldados já deixaram a área, sob ocupação israelense desde 1967. Afirmou crer, entretanto, que precisarão retornar no futuro, sem deixar claro o quão em breve uma nova incursão poderá acontecer.

A violência havia aumentado nas últimas horas, conforme os soldados israelenses começavam a se reagrupar para deixar o campo, momento em que foram registrados alguns dos embates mais intensos com integrantes de grupos armados. Israel anunciou que um de seus soldados, David Yehuda Yizhak, de 23 anos, morreu baleado durante a retirada.

Simultaneamente, cinco foguetes foram disparados contra o território israelense da Faixa de Gaza e foram imediatamente interceptados pelo Domo de Ferro, o poderoso sistema antiaéreo do país. Fragmentos dos artefatos caíram sobre uma casa na cidade de Sderot, causando danos mínimos, e não houve vítimas.

Israel, em resposta, atacou o que disse ser uma instalação subterrânea do movimento político-militar Hamas, que controla o enclave desde 2007. Segundo as Forças de Defesa de Israel, a retaliação "impede significativamente a intensificação e os esforços da organização terrorista Hamas se armar".

Criado há 70 anos para abrigar refugiados palestinos após a criação de Israel em 1948 e a guerra subsequente, o campo de Jenin tem menos de meio km² e é um dos bastiões da resistência armada palestina, berço de uma nova geração de combatentes articulada de forma mais horizontal. É também lar de centenas de integrantes de movimentos mais tradicionais, como o Hamas, a Jihad Islâmica e o Fatah.

era necessária para fazer frente ao crescimento de ataques armados israelenses contra palestinos, muitos deles supostamente realizados por moradores de Jenin. Desde que a Segunda Intifada chegou ao fim em 2005, contudo, não se via bombardeios aéreos contra a Cisjordânia.

O precedente foi rompido pelo governo mais à direita da História do país, após semanas de pressão das alas mais radicais para que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu — que voltou ao poder em dezembro após um interregno de 18 meses — tomasse ações mais contundentes. A ascensão do grupo veio sob promessa de combater a violência e expandir os assentamentos de colonos israelenses, considerados ilegais pelo direito internacional.

A operação para "erradicar o terrorismo e ceifar as ameaças" desta semana chega ao fim com 30 prisões, e as milhares de crianças e mulheres que foram evacuadas começaram a retornar. Algumas mulheres dizem que voltam para casa por contra própria, enquanto outras foram compelidas pelas ameaças que ecoam em alto-falantes.

A destruição é visível, do asfalto levantado pelos blindados israelenses aos buracos nas paredes das casas, feitos para encaixar os canos das armas de atiradores. A mancha de sangue onde o soldado israelense foi baleado nesta quarta permanecia no local horas depois, assim como os carros destruídos. Segundo a ONU, há danos significativos às redes de distribuição de água e energia.

