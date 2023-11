A- A+

guerra no oriente médio Israel encontra dois corpos de reféns sequestrados pelo Hamas no hospital Al-Shifa Judith Weiss foi sequestrada no kibbutz Be'eri, no dia 7 de outubro, e seu corpo foi achado dentro do complexo do Hospital al-Shifa, invadido pelos militares na terça-feira (14)

As Forças Armadas de Israel disseram ter encontrado o corpo de dois reféns na contra-ofensiva ao hospital Al-Shifa, na Faixa de Gaza, e não apenas um, como foi divulgado nesta quinta-feira (16). Nesta semana, as FDI divulgaram que o corpo de Judith Weiss estava dentro do hospital, local invadido pelas forças israelenses na terça-feira (14). Segundo representantes do governo, Weiss foi "assassinada por terroristas".

Além de Yehudit Weiss, de 65 anos, cujo corpo foi encontrado na quinta-feira, foi também recuperado o corpo do cabo das Forças de Defesa de Israel (IDF) Noa Marciano.

"O corpo da sequestrada, a falecida Judith Weiss, foi recuperado pelas forças das FDI [sigla para Forças de Defesa de Israel] do 603º Batalhão da 7ª Brigada de Combate de um edifício perto do Hospital al-Shifa, na Faixa de Gaza", escreveu no X (antigo Twitter), a conta das Forças Armadas de Israel. "No prédio onde foi encontrada a falecida Judith também foram encontrados equipamentos militares e armas do tipo Kalashnikov e um míssil RPG (granada lançada por foguete)."

Segundo os militares israelenses, não foram encontrados combatentes do Hamas na sala onde estava o corpo.

Weiss tinha 65 anos, e foi capturada no dia 7 de outubro no kibbutz Be'eri, perto da divisa com Gaza. Segundo o jornal Haaretz, ela trabalhava no jardim de infância do local, coordenava as atividades no refeitório e atuava como enfermeira. Por vários dias, acreditou-se que o marido dela, Shmulik, estava entre os reféns, mas pouco depois o corpo dele foi identificado. O casal tinha cinco filhos.

