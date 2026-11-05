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ISRAEL Israel enfrenta etapa decisiva de negociações para definir formação de novo governo A agenda desta quinta (5) inclui reuniões com legendas menores e deve terminar com encontros separados com o atual primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, e seu principal adversário político, Gadi Eisenkot

O presidente de Israel, Isaac Herzog, dá continuidade nesta quinta-feira, 5, às consultas com representantes dos partidos eleitos para o Parlamento, em uma etapa decisiva para a escolha de quem receberá a tarefa de formar o próximo governo. A rodada de conversas começou na noite de quarta-feira, 4, após Herzog receber os resultados oficiais das eleições legislativas realizadas em 27 de outubro.

A agenda desta quinta inclui reuniões com legendas menores e deve terminar com encontros separados com o atual primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, e seu principal adversário político, Gadi Eisenkot. Depois de ouvir os partidos, Herzog terá até 11 de novembro para escolher o parlamentar que considera ter melhores condições de reunir apoio suficiente para formar uma coalizão.

A definição ocorre em meio a um cenário de impasse. O bloco de partidos ligado a Netanyahu conquistou 53 das 120 cadeiras do Knesset, enquanto a aliança liderada por Eisenkot obteve 48. Os partidos árabes, por sua vez, alcançaram um resultado histórico, com 19 assentos. São necessários pelo menos 61 parlamentares para garantir maioria.

As negociações ganharam novos contornos nesta quinta-feira. O partido ultraortodoxo Judaísmo Unido da Torá, antigo aliado da coalizão de Netanyahu, anunciou que não recomendará nenhum dos candidatos a Herzog.

Ao mesmo tempo, uma das legendas árabes declarou apoio a Eisenkot, enquanto a outra também era esperada para endossar o oposicionista, segundo a agência Reuters.

Apesar do apoio, Eisenkot e Netanyahu já descartaram a possibilidade de formar um governo com os dois partidos árabes. A posição das legendas, portanto, ainda não garante ao oposicionista os votos necessários para assumir o comando do governo.

Na quarta-feira, Herzog recebeu os resultados certificados pela Comissão Central de Eleições e os reconheceu como juridicamente válidos. A decisão contrariou as tentativas de Netanyahu e de seus aliados de questionar o resultado da votação, com alegações de que partidos árabes teriam fraudado o pleito com possível ajuda estrangeira.

A comissão eleitoral informou que uma investigação sobre as denúncias não encontrou irregularidades capazes de comprometer a integridade da votação ou alterar o resultado. Uma apuração separada sobre possível interferência estrangeira continua em andamento pelo serviço de inteligência interna de Israel, o Shin Bet.

Ao receber os resultados, Herzog afirmou que a eleição havia terminado e que era necessário reconhecer a realidade política. O presidente também condenou declarações racistas dirigidas à população árabe-israelense e pediu que os partidos demonstrem disposição para negociar e evitar uma nova eleição.

Depois de receber o mandato, o parlamentar escolhido terá inicialmente 28 dias para tentar formar uma coalizão, com possibilidade de prorrogação por mais duas semanas. Caso não consiga reunir apoio suficiente, outro candidato poderá receber a oportunidade. Se as tentativas fracassarem, Israel poderá realizar novas eleições no início de 2027.

Enquanto as negociações não resultam em um novo governo, Netanyahu permanece no cargo à frente de um gabinete interino.

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