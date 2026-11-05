Israel enfrenta etapa decisiva de negociações para definir formação de novo governo
A agenda desta quinta (5) inclui reuniões com legendas menores e deve terminar com encontros separados com o atual primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, e seu principal adversário político, Gadi Eisenkot
O presidente de Israel, Isaac Herzog, dá continuidade nesta quinta-feira, 5, às consultas com representantes dos partidos eleitos para o Parlamento, em uma etapa decisiva para a escolha de quem receberá a tarefa de formar o próximo governo. A rodada de conversas começou na noite de quarta-feira, 4, após Herzog receber os resultados oficiais das eleições legislativas realizadas em 27 de outubro.
A agenda desta quinta inclui reuniões com legendas menores e deve terminar com encontros separados com o atual primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, e seu principal adversário político, Gadi Eisenkot. Depois de ouvir os partidos, Herzog terá até 11 de novembro para escolher o parlamentar que considera ter melhores condições de reunir apoio suficiente para formar uma coalizão.
A definição ocorre em meio a um cenário de impasse. O bloco de partidos ligado a Netanyahu conquistou 53 das 120 cadeiras do Knesset, enquanto a aliança liderada por Eisenkot obteve 48. Os partidos árabes, por sua vez, alcançaram um resultado histórico, com 19 assentos. São necessários pelo menos 61 parlamentares para garantir maioria.
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As negociações ganharam novos contornos nesta quinta-feira. O partido ultraortodoxo Judaísmo Unido da Torá, antigo aliado da coalizão de Netanyahu, anunciou que não recomendará nenhum dos candidatos a Herzog.
Ao mesmo tempo, uma das legendas árabes declarou apoio a Eisenkot, enquanto a outra também era esperada para endossar o oposicionista, segundo a agência Reuters.
Apesar do apoio, Eisenkot e Netanyahu já descartaram a possibilidade de formar um governo com os dois partidos árabes. A posição das legendas, portanto, ainda não garante ao oposicionista os votos necessários para assumir o comando do governo.
Na quarta-feira, Herzog recebeu os resultados certificados pela Comissão Central de Eleições e os reconheceu como juridicamente válidos. A decisão contrariou as tentativas de Netanyahu e de seus aliados de questionar o resultado da votação, com alegações de que partidos árabes teriam fraudado o pleito com possível ajuda estrangeira.
A comissão eleitoral informou que uma investigação sobre as denúncias não encontrou irregularidades capazes de comprometer a integridade da votação ou alterar o resultado. Uma apuração separada sobre possível interferência estrangeira continua em andamento pelo serviço de inteligência interna de Israel, o Shin Bet.
Ao receber os resultados, Herzog afirmou que a eleição havia terminado e que era necessário reconhecer a realidade política. O presidente também condenou declarações racistas dirigidas à população árabe-israelense e pediu que os partidos demonstrem disposição para negociar e evitar uma nova eleição.
Depois de receber o mandato, o parlamentar escolhido terá inicialmente 28 dias para tentar formar uma coalizão, com possibilidade de prorrogação por mais duas semanas. Caso não consiga reunir apoio suficiente, outro candidato poderá receber a oportunidade. Se as tentativas fracassarem, Israel poderá realizar novas eleições no início de 2027.
Enquanto as negociações não resultam em um novo governo, Netanyahu permanece no cargo à frente de um gabinete interino.