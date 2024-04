A- A+

Conflito no oriente médio Israel enfrentou ataque sofisticado do Irã: armas usadas viajam mais longe do que as do Hamas No ataque de sábado, 185 drones, 36 mísseis de cruzeiro e 110 mísseis superfície-superfície foram disparados em direção a Israel, segundo autoridades militares israelenses

No sábado à noite, o Irã começou a disparar centenas de drones e mísseis contra Israel, incluindo armas que os especialistas dizem ser mais sofisticadas do que qualquer coisa que Israel tenha encontrado até agora nos seis meses de luta contra o Hamas e seus aliados na região.

Anteriormente, Israel enfrentava ataques aéreos do Hamas e da Jihad Islâmica, cujo arsenal de foguetes inclui foguetes da família Grad de curto alcance e relativamente imprecisos de 122 milímetros, bem como foguetes M-302 feitos na Síria . O Hamas também possui foguetes Fajr-5 do Irã e uma versão similar feita localmente do Fajr-5.

As armas usadas pelo Irã no sábado podem viajar muito mais longe, e algumas delas podem viajar muito mais rápido. Ainda assim, Israel disse que quase todos os mísseis e drones que o Irã disparou foram interceptados, muitos com ajuda das forças dos EUA.

No ataque de sábado, 185 drones, 36 mísseis de cruzeiro e 110 mísseis superfície-superfície foram disparados em direção a Israel, segundo autoridades militares israelenses. A maioria dos lançamentos foi do Irã, embora uma pequena parte tenha vindo do Iraque e do Iêmen, disseram as autoridades.

Fabian Hinz, especialista no exército iraniano no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Berlim, disse em um post no X que o Irã provavelmente está usando um míssil de cruzeiro desenvolvido pelo Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos, o Paveh 351. Ele tem um alcance de mais de 1.200 milhas - mais do que suficiente para alcançar Israel a partir do Irã.

Segundo seu post, diferentes versões desse míssil também foram fornecidas aos houthis no Iêmen e às Forças de Mobilização Popular no Iraque.

E Jeffrey Lewis, membro do Conselho Consultivo de Segurança Internacional do Departamento de Estado dos EUA, disse em um post no X que o Irã estava usando mísseis de cruzeiro de ataque terrestre que poderiam carregar cerca de uma tonelada de explosivos.

Ele também observou que grande parte do arsenal de mísseis balísticos do Irã tem alcance suficiente para alcançar Israel. E embora os drones do Irã carreguem cargas explosivas muito menores do que os mísseis, eles têm a vantagem de poderem pairar e mudar de alvo.

Nas últimas décadas, o Irã tem se concentrado principalmente em dissuasão, mísseis de longo alcance, drones e defesas aéreas. Ele tem um dos maiores arsenais de mísseis balísticos e drones no Oriente Médio, de acordo com especialistas em armas, e também está se tornando um importante exportador de armas globalmente.

No ano passado, após o ataque do Hamas em outubro, Israel pediu aos Estados Unidos mais munições guiadas de precisão para suas aeronaves de combate e mais interceptadores para seu sistema de defesa de mísseis Iron Dome. O arsenal de armas de Israel inclui mísseis da era do Vietnã, alguns dos quais têm uma taxa de falha tão alta quanto 15 por cento.

