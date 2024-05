A- A+

guerra no oriente médio Israel entra com tanques no centro de Rafah, onde ONU relata êxodo de 1 milhão de pessoas Cidade do extremo sul de Gaza foi palco de bombardeio que matou dezenas de pessoas e provocou escalada de tensões

O Exército de Israel entrou com tanques no centro da cidade de Rafah, no extremo sul da Faixa de Gaza, nesta terça-feira, em meio às cobranças internacionais por um cessar-fogo após um ataque aéreo provocar a morte de dezenas de civis. A Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos no Oriente Próximo (UNRWA) estima que 1 milhão de pessoas fugiram da cidade nas últimas três semanas, diante do avanço militar israelense. Líderes internacionais cobram um cessar-fogo na área.

Os tanques israelenses foram avistados perto da mesquita al-Awda, um marco central de Rafah, disseram testemunhas ouvidas pela agência de notícias da Reuters. Os militares israelenses não comentaram imediatamente a questão, dizendo que emitiriam uma declaração sobre a operação posteriormente. As Forças Armadas do Estado judeu também realizaram novos bombardeios contra a cidade.

— Não dormimos a noite toda porque aconteceram bombardeios por todos os lados. Tiros de artilharia e bombardeios aéreos — disse Faten Juda, uma mulher de 30 anos que mora no bairro de Tal al Sultan, no noroeste de Rafah, alvo do ataque no domingo. — Foi horrível. Vimos todo mundo fugindo de novo. Nós também vamos partir, tememos por nossas vidas.

O ataque aéreo lançado no último domingo elevou a pressão sobre Israel a um dos mais altos níveis desde o começo da guerra. Autoridades palestinas e organizações internacionais que realizam ações humanitárias no território palestino afirmaram que o bombardeio foi realizado contra uma área para onde os próprios militares mandaram os palestinos se deslocarem. Israel contesta a versão, e diz que o ataque foi fora da zona humanitária demarcada. Nas redes sociais, o Exército publicou um mapa, mostrando onde teria lançado o ataque, fora da demarcação.

Os militares também justificaram que o ataque mirou alvos lícitos — um complexo de operações do Hamas —, utilizou bombas de precisão e matou dos alto funcionários do grupo palestino, incluindo o chefe do Estado-maior do movimento na Cisjordânia. Apesar disso, mesmo líderes políticos que defendem a continuidade da guerra lamentaram o ocorrido. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu classificou o ataque como um “erro trágico”.

A comunidade internacional expressou indignação com o bombardeio israelense no domingo à noite. O Conselho de Segurança da ONU se reunirá nesta terça-feira em caráter de urgência a pedido da Argélia, membro não permanente do organismo.

A Casa Branca afirmou que ficou "impactada" com o ataque e pediu a Israel para "adotar todas as precauções para proteger os civis". A China expressou "forte preocupação" com as operações israelenses em Rafah. A ONU pediu uma investigação "completa e transparente" do bombardeio. O secretário-geral da organização, António Guterres, condenou a ação que, afirmou, "matou vários civis inocentes que apenas procuravam refúgio em um conflito mortal".

