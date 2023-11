A- A+

ORIENTE MÉDIO Israel envia navios de guerra ao Mar Vermelho; veja imagens Medida foi tomada no mesmo dia em que a milícia huthi, que governa o norte do Iêmen, ter reivindicado um ataque com mísseis balísticos contra alvos israelenses

Navios de guerra israelenses chegaram nesta terça-feira (31) ao Mar Vermelho, de acordo com imagens divulgadas pelas Forças de Defesa de Israel. A medida foi tomada no mesmo dia em que a milícia huthi, que governa o norte do Iêmen, ter reivindicado um ataque com mísseis balísticos e um "grande número de drones" contra a cidade turística de Eilat, no sul de Israel, em resposta ao bombardeio militar israelense na Faixa de Gaza.

As embarcações são da classe Saar e foram fotografadas patrulhando perto do porto de Eilat, no Mar Vermelho, informou a rede de televisão Al Jazeera.

"De acordo com a avaliação situacional e como parte dos esforços defensivos na área, ontem (terça-feira), navios com mísseis da Marinha israelense chegaram à área do Mar Vermelho", afirmaram as Forças de Defesa de Israel por meio de um comunicado no Telegram.

Os rebeldes huthi, apoiados pelo Irã, publicaram o primeiro vídeo mostrando lançamentos de mísseis e drones do Iêmen em direção a alvos em Israel. Segundo o Times Of Israel, alguns dos projéteis foram interceptados por sistemas de defesa aérea e caças israelenses. No entanto, um dos mísseis atingiu o deserto da Jordânia.

"As Forças Armadas do Iêmen confirmam que continuarão a realizar ataques qualitativos com mísseis e drones até que a agressão israelense cesse", informaram os huthis por meio de um comunicado transmitido pela TV al-Masirah, dos rebeldes, nesta terça-feira.

Segundo o comunicado, os rebeldes huthi "lançaram um grande lote de mísseis balísticos e um grande número de aeronaves armadas" contra Israel nesta terça-feira, na terceira operação desse tipo desde o início da ofensiva israelense contra Gaza, em 7 de outubro, após o Hamas realizar o pior ataque da História de Israel.

Veja também

GRANDE RECIFE Na véspera de Finados, homem que visitava túmulo tem mal estar seguido de desmaio e morre no Cemitério de Camaragibe