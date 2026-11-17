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Parlamento Israel escolhe novo presidente do Parlamento nesta terça-feira (17) Escolha deve ocorrer em meio a tentativas de rivais de Netanyahu de se consolidar

O Parlamento de Israel deve eleger nesta terça-feira (17) um novo presidente, em um momento em que os rivais do primeiro-ministro em fim de mandato, Benjamin Netanyahu, buscam se consolidar, enquanto o dirigente continua lutando para permanecer no cargo.

Os 120 deputados eleitos nas eleições legislativas de 27 de outubro devem escolher um presidente, cargo importante por ser responsável por definir a agenda do Parlamento.

O principal rival de Netanyahu, o centrista Gadi Eisenkot, um ex-comandante militar que desponta como possível chefe de governo e tem até o próximo mês para formar um governo, propôs seu aliado Matan Kahana para a presidência do Legislativo.

No entanto, espera-se que o partido de direita Likud, de Netanyahu, tente prolongar o debate para impedir a eleição de Kahana.

O Likud exigiu, em comunicado, que os parlamentares se abstenham de tomar "medidas drásticas e unilaterais" e de substituir o presidente do Parlamento "em um momento em que estão em andamento negociações para formar um governo de unidade nacional".

O partido de Netanyahu anunciou que apresentará Ofir Katz como seu candidato à presidência do Legislativo, mas Kahana é o favorito na votação.

Nem Eisenkot nem Netanyahu obtiveram a maioria nas eleições. No entanto, Kahana pode alcançar facilmente os 61 votos necessários na votação desta terça-feira graças ao apoio dos partidos árabe-israelenses, que registraram avanços sem precedentes, impulsionados pela insatisfação com Netanyahu, que governa em aliança com a extrema direita.

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